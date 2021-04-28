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«Прогулки с врачом» пойдут за пределы Приморья

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 16:52
Общество
«Прогулки с врачом» пойдут за пределы Приморья
 /  Владивостокский клинико-диагностический центр

Владивосток, 28 апреля. Проект Владивостокского клинико-диагностического центра занял достойное место среди 19 практик, представленных конкурсантами в направлении «Здоровый образ жизни» по итогам конкурсного отбора. Его организовало АНО «Национальные приоритеты» совместно с партнерами, в рамках нацпроекта «Демография».

«Проект получит финансовую поддержку организаторов конкурса и рекомендован к тиражированию в регионах России», – рассказала министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

«Прогулки с врачом» появились на улицах дальневосточной столицы в 2012 году. Идейный вдохновитель проекта, главный внештатный специалист краевого минздрава по медпрофилактике Анжела Кабиева приглашает в качестве консультантов авторитетных врачей Приморья и регионов России, а также представителей различных практик оздоровления.

«За восемь лет проект прирос участниками в десятки раз, демонстрируя запрос общества на уличные массовые занятия спортом», – подчеркнула министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

По многочисленным просьбам жителей края врачи Владивостокского клинико-диагностического центра начали ездить по всему Приморью. «Прогулки с врачом», мастер-классы по скандинавской ходьбе, зарядка, йога теперь практикуются во многих городах и районах края.

Так, по мнению специалистов, это наиболее эффективные и малозатратные методики оздоровления организма. Для них не нужны специализированные площадки, особая одежда или дополнительный инвентарь, а польза неоценимая. К примеру йогу смеха врачи городского Аллерго-респираторного центра включили в программу восстановления пост-ковидных пациентов.

«Прогулки с врачом» выходят за пределы Приморья
 / Владивостокский клинико-диагностический центр

Среди «выпускниц» проекта Анжелы Кабиевой немало и активисток хрустального возраста. Инициативные пенсионерки занимаются в секциях и клубах, созданных Приморским центром социального обслуживания во всех районах Приморья.

«Мы делаем общее дело. Даем возможность представителям старшего поколения проявить себя в спорте, творчестве, помогаем сохранить социальную, интеллектуальную активность, интерес к общению, к полноценной, насыщенной событиями жизни», – обозначила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

Задачи национального проекта «Демография» – увеличение продолжительности здоровой жизни приморцев, увеличение доли лиц, ведущих здоровый образ жизни. Ранее ФАН уже рассказывал, о перевыполненных показателях проекта «Демография» в Приморском крае

приморье владивосток зож нацпроекты
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