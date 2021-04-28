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Уголовное дело завели на пенсионера-стрелка, ранившего приморского школьника

Происшествия
Уголовное дело завели на пенсионера-стрелка, ранившего приморского школьника
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Владивосток, 28 апреля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Михайловского района Приморья. Мужчина открыл стрельбу из ружья в сторону подростков, и один из них получил ранение. Сегодня Михайловский районный суд назначил пенсионеру домашний арест.

«25 апреля 2021 года на участке местности недалеко от дома по улице Юбилейной в пгт. Новошахтинский 60-летний мужчина произвел выстрел из пневматического ружья по группе подростков, при этом один из них получил тяжелое ранение. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)», – говорится в сообщении Следственного Комитета Приморского края.

Ранее ФАН сообщал, что пенсионер решил разогнать подростков с помощью пневматического ружья. Как стало известно ФАН, мужчину вывело из себя, что школьники смеялись над ним и кидались камнями в сторону его дома. 13-летний школьник получил тяжелое ранение грудной клетки и живота.



 

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