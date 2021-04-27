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Владивосток в ожидании круизных лайнеров

Общество
Владивосток в ожидании круизных лайнеров
wikipedia.org  /  kees torn - SMIT ELBE/CC BY-SA 2.0

Владивосток, 27 апреля. Совместный с представителями из Республики Корея международный круглый стол «Морской круизный туризм Приморского края» провели сотрудники краевого агентства по туризму, Туристско-информационный центр Приморья и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.

Встреча объединила представителей в сфере морского туризма, туроператоров, судовладельцев. В онлайн-формате к мероприятию присоединились международные партнеры. Они готовы обсуждать дальнейшие детали сотрудничества.

«Для корейских туристов Владивосток был и остается одним из самых привлекательных круизных направлений. Конечно, для более комфортного пребывания туристов необходимо еще достаточно поработать с российскими коллегами. Мы, со своей стороны, хотим отметить положительную динамику с подготовкой гидов-экскурсоводов со знанием корейского языка. Для круизной отрасли год пандемии стал временем переформатирования идей и проектов, развивающих международный круизный туризм в Приморском крае. И проведенный международный круглый стол – пусть небольшой, но очень важный шаг к налаживанию круизных заходов в порт Владивосток», – обозначил президент компании Taiyo Plan World Хван Су Нам.

В 2019 году круизный туризм установил рекорд в сравнении с 2018 годом. Объем туристов, прибывших на круизных судах в Приморье, увеличился более чем в два раза – с 13 до 28 тысяч. В 2019 году в Приморье зашли уже 17 лайнеров, в том числе Costa NeoRomantica, Costa Serena, Ocean Dream и Diamond Princess, новые голландские Westerdam и Maasdam, а также такие морские гиганты, как Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean.

«Несмотря на временные ограничительные меры, в наших планах – достижение показателя в 50 судозаходов в год. Понятно, что это долгий и кропотливый труд, поэтому сейчас мы не пропускаем ни одного крупного online-мероприятия, направленного на развитие круизного туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – рассказала директор Туристско-информационного центра Ольга Гуревич.

Несмотря на вызванные эпидемией ограничения краевое Правительство постоянно поддерживает общение с участниками рынка.

«Мы смотрим вперед и думаем на перспективу. Пандемия закончится, и мы будем готовы к приему туристов по самым разным направлениям», – отметил руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.

Ранее ФАН сообщал, что интерес граждан Российской Федерации к турам в Египет повысился в семь раз в первые два часа после объявления об открытии авиасообщения с курортами этой республики.

приморье владивосток международный туризм крузный лайнер
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