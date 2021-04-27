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В Приморье по делу брошенной вдовы ветерана завели еще одно уголовное дело

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 16:45
Происшествия
В Приморье по делу брошенной вдовы ветерана завели еще одно уголовное дело
Pr Scr instagram.com / @_navigator_dv  / 

Владивосток, 27 апреля. После того, как в приморских соцсетях был размещен видеоролик о вдове ветерана ВОВ, которая проживала в аварийном доме без надлежащего ухода, завели второе уголовное дело уже на соцработников.

Так, по версии следователей, сотрудники Приморского центра социального обслуживания приходили домой к пенсионерке в марте 2020 года. Вдова ветерана проживала в аварийном частном доме в селе Прохладное. Соцработники составили акт, согласно которому пенсионерке опека и попечительство со стороны государства не требовалась. И более с проверкой в этот дом не приходили.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников артемовского филиала краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. По версии следствия, в период времени с 1 марта 2020 года по 17 апреля 2021 года должностные лица из числа сотрудников центра социального обслуживания населения, достоверно зная, что в доме по улице Центральной в селе Прохладное проживает престарелая и нуждающаяся в социальной поддержке нетрудоспособная женщина 1931 года рождения, которая является вдовой участника Великой Отечественной войны и инвалидом третьей группы, никаких мер, предусмотренных действующим законодательством, не приняли», — говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

После инцидента с брошенной на произвол судьбы пожилой женщиной Председатель краевого Правительства Вера Щербина поручила проверить условия проживания всех остальных ветеранов и их вдов.

Ранее ФАН уже писал о тяжелой жизненной ситуации пенсионерки. Тогда было заведено первое уголовное дело – в отношении двух сыновей пожилой женщины, которые проживали вместе со своей матерью, но совершенно о ней не заботились и даже обворовывали. Их действия квалифицируются как оставление в опасности.

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