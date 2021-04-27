Победителям — клюшки от Фетисова: в Приморье соревновались дворовые хоккейные команды

Владивосток, 27 апреля. В преддверии майских праздников на ежегодный турнир по хоккею среди детских дворовых команд приехали игроки из восьми районов края. В течение четырех дней на льду одной из крупнейших спортивных площадок Дальнего Востока — «Фетисов Арена» 108 юных хоккеистов сражались за звание лучших.

«Мне нравится как тут все украшено, как тут хорошо. Здесь собрались хорошие команды, хорошо потренировались, добились успехов. Также получили множество полезной информации», — рассказал корреспонденту ФАН Иван Филоненко, участник турнира из села Черниговка, команда «Витязь».

/ Федеральное агентство новостей

Все игроки еще ходят в школу, но азарт и мастерство достойно профессионалов. На турнире ребята показали, что занимаются спортом не только для своего удовольствия, но и стремятся стать достойной сменой профессиональным игрокам российских клубов.

«Зимой мы каждый день тренируемся. Мне очень нравится хоккей. Я буду оставаться в нем вечно», — поделился в беседе с корреспондентом ФАН Александр Булах, участник турнира из города Дальнегорск, команда «Мегалайн».

/ Федеральное агентство новостей

Краевой турнир по хоккею среди детей региональное отделения партии «Единая Россия» проводит при поддержке правительства Приморья и хоккейного клуба «Адмирал Владивосток» уже в течение нескольких лет. С каждым годом участников турнира становится все больше. А партия создает все условия, чтобы в Приморье развивались массовые виды спорта.

«У нас на постоянной основе ежегодно принимает участие около 6 команд в этом турнире. Я надеюсь, что в дальнейшем будем расширять географию этого турнира. И, может быть, будут присоединяться команды из других городов и сел Приморского края», — сообщил корреспонденту ФАН Жан Кузнецов, министр физической культуры и спорта Приморского края.

/ Федеральное агентство новостей

Лучшими по итогам турнира стали игроки команды «Вертикаль» из Дальнегорска. Второе место отвоевала в борьбе на ледовом поле команда «Кедр» из Красноармейского района. Третье место досталось «Витязю» из Черниговского района. Призы победителям и клюшки, подписанные легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым, вручила депутат Госдумы Виктория Николаева.

«На этот год, в ближайшие последующие годы будет новая программа развития именно детского спорта. Это вселяет надежду, что мы все больше и больше будем уделять внимание тому, чтобы дети тренировались бесплатно», — делится с корреспондентом ФАН Виктория Николаева, депутат Государственной думы РФ.

Ранее ФАН сообщал, что в России появится сеть физкультурно-спортивных клубов по месту работы граждан. Уже в этом году в рамках национального проекта «Демография» не менее 120 организаций откроют спорткомплексы для своих сотрудников.