Объекты для благоустройства в 2020 году выберут в Приморье

Владивосток, 26 апреля. Голосование за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на следующий год началось в Приморском крае в понедельник, 26 апреля.

Голосование проводится на платформе 25.gorodsreda.ru и продлится до 30 мая. Принять участие может любой житель региона в возрасте от 14 лет. Авторизироваться на платформе можно по номеру телефона или с учетной записи на портале «Госуслуги».

На выбор предложено более 40 готовых дизайн-проектов благоустройства или общественных пространств.

«Голосование устроено максимально просто – пользователь может в режиме онлайн выбрать территории или дизайн-проекты в любом из 18 муниципалитетов Приморья, которые, по его мнению, нужно привести или реализовать в следующем году», — отметила зампред регионального правительства Елена Пархоменко.

Ранее сообщалось, что на дорогах Шкотово — Партизанск, Шкотово — Ивановка — Реттиховка, Суражевка — Кролевец идет ремонт. Планируется, что общая протяженность участков дорог, которые будут сделаны в 2021 году, составит 98,1 км — на 13 км больше, чем в 2020 году.