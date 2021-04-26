Экспорт продукции АПК за три месяца составил 470 млн долларов в Приморье

Владивосток, 26 апреля. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья за три месяца составил 470 миллионов долларов, сообщает правительство Приморского края.

План национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на 2021 год выполнен почти на 30%.

«Основной вклад в показатели национального проекта вносят наши рыбаки. В Республику Корея, Японию, Китай, Вьетнам и страны Африки экспортировано 126,5 тысяч тонн рыбы и морепродуктов на 232,4 миллиона долларов», — сообщили специалисты.

Экспорт соевых бобов увеличился в 5,3 раза до 513,4 тысячи тонн. В КНР, Южную Корею и Тайвань отправлено продукции на 175,4 миллиона долларов.

Ранее компания-резидент свободного порта Владивосток наладила выпуск детских подгузников. На оборудование предприятия потрачено больше 100 миллионов рублей.