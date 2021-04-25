В Приморье поймали тигра, который пугал местных жителей

Владивосток, 25 апреля. Специалисты госохотнадзора совместно с АНО «Центр «Амурский тигр» поймали амурского тигра в окрестностях села Филипповка. Он на протяжении нескольких месяцев беспокоил местных жителей. Сейчас животное находится в селе Алексеевка в реабилитационном центре «Тигр».

Хищника попытались отпугнуть от населенных пунктов, где тигр периодически охотился на собак, но это оказалось безуспешным. Но после того, как он снова вернулся в окрестности местных сел, было принято решение его отловить.

«Это оказался очень хитрый зверь, поймать которого было непросто. Но это все же удалось сделать, и теперь хищника обследуют в реабилитационном центре, чтобы понять, почему он так себя вел», — рассказал заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый.

Первая информация о появлении в этом районе конфликтного тигра поступила еще в декабре 2020 года. Предварительно известно, что это самка в возрасте от 8 до 9 лет.

Сейчас в центре реабилитации «Тигр» в Алексеевке, кроме других животных, находятся две особи амурского тигра. Как правило, животных после лечения и передержки выпускают в малонаселенных местах на территории Приморья или соседних регионов.

Ранее ФАН сообщал о тигре, который вышел к селу под Хабаровском и впечатлил местных жителей.