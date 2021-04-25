Мошенники за неделю украли у жителей Приморья около 9 миллионов рублей

Владивосток, 25 апреля. За последнюю неделю в территориальные подразделения Управления МВД России по Приморскому краю обратились 66 жителей, которые стали жертвами мошенников.

Общий ущерб от злонамеренных действий составил около 9 миллионов рублей, сообщает «Вести: Приморье».

В связи с этим сотрудники правоохранительных органов напомнили жителям главные правила безопасности. Не следует сообщать никому данные банковских карт и другие личные данные, а также не стоит доверять якобы «сотрудникам банка», которые звонят с различными привлекательными предложениями.

Чтобы избежать обмана, лучше самостоятельно перезвонить в банк по номеру, указанному на карте. Также полицейские попросили провести профилактические беседы с пожилыми родственниками, которые являются особо доверчивой категорией населения. Нередко они также попадаются на уловки мошенников, которые проворачивают аферы с продажей недвижимости.

Недавно риэлтор рассказал, как злоумышленникам удается продавать квартиры без ведома собственников.