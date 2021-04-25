Организатор наркопритона из федерального розыска пойман в Приморье

Артем, 25 апреля. Полицейские Приморского края обнаружили предметы, которые используют при изготовлении наркотиков в частном доме.

Организатор наркопритона был пойман полицейскими в городе Артем. Мужчина находился в федеральном розыске. Об этом сообщает РИА VladNews, ссылаясь на УМВД России по Приморскому краю.

В марте 2020 года в полицию поступило сообщение, что в частном доме на улице Ключевой организован наркопритон. Полицейские проверили это место и убедились в правдивости сообщения.

Во время обыска дома полицейскими были найдены и изъяты предметы, которые предназначались для изготовления и приготовления наркотических средств.

В частном доме находилось еще четыре человека. Все были отправлены на медицинскую проверку, в их отношении были составлены административные протоколы по статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая под собой подразумевает потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

В отношении владельца частного дома было заведено уголовное дело за содержание наркопритона. Мерой пресечения была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Владелец целый месяц предоставлял свой дом наркозависимым, где они могли употреблять наркотические средства синтетического рода.

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