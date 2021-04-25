Самый большой на Дальнем Востоке госпиталь для пациентов с COVID-19 закрывается

Владивосток, 25 апреля. Самый крупный на всем Дальнем Востоке госпиталь для лечения больных с COVID-19 прекратит свою работу с 26 апреля и вновь станет функционировать как клиническая больница.

Речь идет о госпитале, основанном на базе клинической больницы №4 во Владивостоке. По словам главврача учреждения Елены Новицкой, сейчас в нем содержится 38 пациентов с COVID-19, из которых в отделении реанимации и интенсивной терапии только девять человек, передает «Восток медиа».

«По плану с 26 апреля мы прекращаем прием новых пациентов, занимаемся выпиской и переводом тех, кто еще нуждается в стационарном лечении, в другие госпитали», — пояснила Новицкая.

Терапевтический, кардиологический, неврологический и хирургический стационары откроются с 4 мая. Возобновится работа сердечно-сосудистого отделения, а также реабилитации, гериатрии и паллиативной помощи.

Больницу переформатировали под госпиталь для больных с COVID-19 25 апреля 2020 года. За год в ней медики оказали помощь более 9 тыс. больным. Новицкая добавила, что медучреждение будет готово перейти вновь в формат госпиталя в любой момент.

Житель Пензы ранее отсудил у областной клинической больницы 600 тыс. рублей за моральный вред. Гражданин был недоволен качеством оказываемой помощи.