«Рев железных коней»: в Приморье открыли байкерский сезон

Владивосток, 25 апреля. Ежегодное открытие байкерского сезона во Владивостоке — уже старая добрая традиция. Праздник собирает не только любителей мототехники со всего Дальнего Востока, но и обычных горожан, которые приходят просто погулять. В прошлые годы он проходил в разных районах города. Но сегодня из-за проведения работ по строительству «сухого» фонтана мероприятие перенесли с центральной площади на набережную Цесаревича.

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Прошлый сезон прошел без официального открытия из-за пандемии коронавируса, а также запрета на проведение массовых мероприятий. В этом году праздник собрал более 2000 участников.

«Я приехал из Хабаровска на своем «железном коне» Honda. После этого открытия, все кто из Владивостока приезжают уже к нам в гости. То есть, вот такие дружеские встречи получаются. Ездим на самом деле по правилам и без риска для жизни. Внутреннее ощущение, как драйв — это своеобразная свобода. Едешь только ты, дорога и мотоцикл, без лишних проблем в голове», — рассказал корреспонденту ФАН участник мероприятия Андрей Долматов.

Федеральное агентство новостей /

В этот день на набережной собралась техника на любой вкус и цвет. Но все же наибольший интерес вызывают сами участники, среди которых немало и девушек.

«Сама за рулем с 2012 года. Когда первый раз увидела людей на мотоцикле, мне так хотелось быть с ними и хотя бы разочек прокатиться. Я не верю, что сейчас это со мной происходит каждый год. Когда нахожусь за рулем мотоцикла, то чувствую свободу, кайф, скорость и драйв», — поделилась своими эмоциями с корреспондентом ФАН участница мероприятия Екатерина Сорокина.

Федеральное агентство новостей /

В рамках церемонии открытия сезона прошел праздничный концерт, выступления стантрайдеров, конкурсы и тюнинг-выставка мотоциклов. После, байкеры отправились в традиционный массовый заезд через весь город в сторону бухты Лазурной.

Федеральное агентство новостей /

Ранее ФАН сообщал, что участники байкерского клуба «Ночные волки» поблагодарили Владимира Путина за правильные слова в послании.