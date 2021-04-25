Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 16:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:18
Агентство Reuters назвало причину обвала биткоина и других криптовалют
16:17
Общество
Минздрав Австрии заявил о наличии желающих в стране вакцинироваться только «Спутником V»
16:16
Общество
Власти Подмосковья постараются не допустить новых ограничений на майские праздники
16:16
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко пожаловалась на отсутствие страсти в браке с Владом Топаловым
16:14
Экономика
Международным компаниям закрыли доступ к рынку аудита РФ
16:14
Происшествия
В США полицейские застрелили напавшего на них мужчину в бронежилете
16:12
Шоу-бизнес
Вдова Алексея Булдакова избавляется от имущества актера
16:12
Общество
Жителей Петербурга предупредили о сильных магнитных бурях
16:11
Общество
Ученые из США выявили связь между малоподвижным образом жизни и потерей слуха у пожилых
16:07
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали ставшую блондинкой Селену Гомес
16:07
Происшествия
Групповым избиением подростка-инвалида в Ивановской области заинтересовался СК
16:04
Политика
Помощник президента РФ рассказал, с чем связано участие Путина в саммите по климату
16:02
Шоу-бизнес
Анна Седокова объяснила причину ссор с баскетболистом Тиммой
16:01
Шоу-бизнес
Агате Муцениеце посоветовали сменить стилиста после неудачного выхода на ММКФ
16:01
Общество
В Приморье поймали тигра, который пугал местных жителей
16:00
Политика
Пушков назвал мешком дыма заявление Земана о «русском следе» во взрывах в Чехии
16:00
Общество
Депутат Пьяных рассказал, какие возможности открывает перед молодежью Жириновский
15:58
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном ветре в Подмосковье
15:58
Происшествия
Жителей многоэтажки в Воронежской области эвакуировали из-за мощного пожара
15:56
Экономика
Данными Ant Group о потребительском кредитовании заинтересовались власти Китая
Все новости

«Рев железных коней»: в Приморье открыли байкерский сезон

Общество
«Рев железных коней»: в Приморье открыли байкерский сезон
Федеральное агентство новостей  / 

Владивосток, 25 апреля. Ежегодное открытие байкерского сезона во Владивостоке — уже старая добрая традиция. Праздник собирает не только любителей мототехники со всего Дальнего Востока, но и обычных горожан, которые приходят просто погулять. В прошлые годы он проходил в разных районах города. Но сегодня из-за проведения работ по строительству «сухого» фонтана мероприятие перенесли с центральной площади на набережную Цесаревича.

«Рев железных коней»: в Приморье открыли байкерский сезон
Федеральное агентство новостей  / 

Прошлый сезон прошел без официального открытия из-за пандемии коронавируса, а также запрета на проведение массовых мероприятий. В этом году праздник собрал более 2000 участников.

«Я приехал из Хабаровска на своем «железном коне» Honda. После этого открытия, все кто из Владивостока приезжают уже к нам в гости. То есть, вот такие дружеские встречи получаются. Ездим на самом деле по правилам и без риска для жизни. Внутреннее ощущение, как драйв — это своеобразная свобода. Едешь только ты, дорога и мотоцикл, без лишних проблем в голове», — рассказал корреспонденту ФАН участник мероприятия Андрей Долматов.

«Рев железных коней»: в Приморье открыли байкерский сезон
Федеральное агентство новостей  / 

В этот день на набережной собралась техника на любой вкус и цвет. Но все же наибольший интерес вызывают сами участники, среди которых немало и девушек.

«Сама за рулем с 2012 года. Когда первый раз увидела людей на мотоцикле, мне так хотелось быть с ними и хотя бы разочек прокатиться. Я не верю, что сейчас это со мной происходит каждый год. Когда нахожусь за рулем мотоцикла, то чувствую свободу, кайф, скорость и драйв», — поделилась своими эмоциями с корреспондентом ФАН участница мероприятия Екатерина Сорокина.

«Рев железных коней»: в Приморье открыли байкерский сезон
Федеральное агентство новостей  / 

В рамках церемонии открытия сезона прошел праздничный концерт, выступления стантрайдеров, конкурсы и тюнинг-выставка мотоциклов. После, байкеры отправились в традиционный массовый заезд через весь город в сторону бухты Лазурной.

«Рев железных коней»: в Приморье открыли байкерский сезон
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее ФАН сообщал, что участники байкерского клуба «Ночные волки» поблагодарили Владимира Путина за правильные слова в послании

приморье владивосток байкеры мотоциклы открытие сезона
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 416505 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 212003 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 170903 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 142935 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 72838 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Все новости / Общество / «Рев железных коней»: в Приморье открыли байкерский сезон
Рейтинг@Mail.ru