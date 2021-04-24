В Приморье ветром сдуло дом, который должны были снести 24 апреля

Владивосток, 24 апреля. В Лесозаводске возле парка на припаркованные рядом авто рухнул бесхозный декоративный дом. Как выяснилось, ранее его запретил сносить суд, но затем работы по ликвидации должны были закончить до 24 апреля.

Сообщения об обрушении конструкции появились в местных Instagram-пабликах еще 16 апреля. Примечательно, за полтора часа до этого сообщалось, что здание в центре города начали разбирать, но бросили. Конструкция накренилась и могла рухнуть в любой момент.

Приморцы тут же отреагировали на происшествие комментариями в соцсетях:

«Ну хотели же снести это сооружение… Вот оно само и снеслось…», — пишет @valeri13122011 на странице Instagram @lsz_afisha.

«Каркасное строительство. Хорошо, что на перед упало. Починить можно машины. Если бы крыши придавило, то все», — рассуждает @egoist_serg, подписчик Instagram-паблика @dpscontrol.

«Вот поэтому я никогда рядом со зданиями не паркуюсь, то сосульки летят с крыши, то крыша падает плашмя. Машины жалко, в след. раз не паркуйтесь впритык», — делится своим мнением @olechka3813, подписчик Instagram-паблика @dpscontrol.

Как сообщает прокуратура, было установлено, что земельный участок, на котором возведена так называемая арка, ни в аренду, ни в собственность администрацией Лесозаводского городского округа не предоставлялся. Поэтому постройка оказалась самовольной. Для устранения нарушений главе администрации было внесено представление и принято решение о сносе конструкции.

Prt Scr instagram.com / @dpscontrol /

Но предполагаемый собственник постройки обратился в суд с заявлением о признании права собственности. Суд наложил меры обеспечительного характера, и работы по сносу самовольной постройки были приостановлены. Определением Арбитражного Суда Приморского края в признании право собственности на указанную постройку отказано, меры обеспечительного характера отменены. В апреле работы возобновлены, и срок их завершения муниципалитет определил до 24 апреля.

Прокуроры обещают проверить исполнение земельного, градостроительного законодательства, а также требования нормативных актов при проведении работ.

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