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«Погибли в подвиге за Отечество»: в Приморье открыли памятник героям-пограничникам

Общество
«Погибли в подвиге за Отечество»: в Приморье открыли памятник героям-пограничникам
Правительство Приморского края  / 

Владивосток, 24 апреля. В Приморье открыли памятник героям-пограничникам. Монумент разместили в сквере дальневосточной столицы на улице Верхнепортовая. Памятник посвятили начальнику пограничной заставы Ивану Стрельникову и оперуполномоченному особого отдела КГБ СССР Николаю Буйневичу. Они геройски погибли 2 марта 1969 года во время конфликта на острове Даманский.

«Погибли в подвиге за Отечество»: в Приморье открыли памятник героям-пограничникам
Правительство Приморского края  / 

На торжественном открытии были представители органов власти и офицеры. А среди них и участник пограничного конфликта — капитан первого ранга Николай Щеголев.

«Мы сегодня чтим память тех, кто сложил свои головы, защищая границы нашей Родины. Для меня это особенно волнительно, ведь я не просто знал погибших, но и постоянно поддерживал с ними связь. С Николаем Михайловичем Буйневичем мы были друзьями. Вспоминая 60-е годы, отмечу, что перед нами стояла проблема отцов и детей, которую мы пытались разрешить. Смогут ли дети повторить подвиг своих отцов? События на острове Даманский показали, что дети — достойные преемники своих отцов, а русский дух победы был, есть и будет», — рассказал ветеран битвы Николай Щеголев.

«Погибли в подвиге за Отечество»: в Приморье открыли памятник героям-пограничникам
Правительство Приморского края  / 

Памятник создал коллектив студии военных художников имени Грекова. Автор проекта — народный художник России, скульптор Михаил Переяславец. Этот монумент — его последняя работа. По замыслу организаторов он станет символом мужества, стойкости и героизма защитников Отечества. Скоро на монумент нанесут имена всех героев.

«Уверен, что мы продолжим увековечивать имена павших героев-даманцев. Воспитанные их примером, нынешние и будущие поколения сделают все для благополучия и процветания Родины», — озвучил в своей речи заместитель председателя краевого Правительства Дмитрий Мариза.

«Погибли в подвиге за Отечество»: в Приморье открыли памятник героям-пограничникам
Правительство Приморского края  / 

У основания монумента заложили капсулу с освященной землей, которую привезли с острова Даманский.

Напомним, советско-китайский конфликт на реке Уссури произошел весной 1969 года. Тогда погибли 58 советских бойцов, еще 94 получили ранения. Четыре человека получили звание Героя Советского Союза. В 2004 году все пограничные споры с Китаем были урегулированы после подписания Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части.

Ранее ФАН сообщал, что в Санкт-Петербурге уже два года не могут установить памятник сотрудникам МВД.

памятник пограничники приморье владивосток
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