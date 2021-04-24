«Гигантское потомство»: в Приморском океанариуме подрастают мальки осьминога

Владивосток, 24 апреля. Первые появившиеся на свет в стенах приморского научно-образовательного комплекса мальки гигантского осьминога набирают вес. Из кладки вывелись несколько сотен маленьких осьминожек, и сейчас они проходят самую сложную стадию развития — планктонную.

Prt Scr instagram.com / @primocean_aquarium /

«В этот период важно создать такие условия для малышей, чтобы у них в постоянном доступе находилась еда: практически с самого рождения мальки начали есть замороженную мизиду, примечательно, что они охотятся на нее, но при этом не проявляют никакой реакции на живой корм. У молодых осьминогов очень нежные покровы, им нельзя касаться стенок аквариума — любое прикосновение к коже может привести к травме и бактериальному заражению. Циркуляцию воды в аквариуме я настроил таким образом, что осьминоги могут как активно плавать, так и отдыхать», — рассказывает ведущий специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Юрий Некотинев.

Prt Scr instagram.com / @primocean_aquarium /

С нескольких миллиметров при рождении мальки уже выросли до полутора сантиметров. По достижении трех-пяти сантиметров осьминожки осядут на грунт и станут расти быстрее. По мере взросления изменится и их рацион — в него войдут креветки и крабы.

Видео, размещенное в Insagram-паблике Приморского океанариума, вызвало множество восторженных комментариев:

«Такие милые. Похожи на микрокаракатиц. Прозрачные пузыречки», — восхищается подписчик @krasyuk_nata_khv.

«Это просто удивительно и чудесно. Желаю здорового роста», — комментирует @permiakova6165.

«Как здорово, что они так быстро растут. Хочется увидеть уже больших, 8 марта были у вас, но их еще не было в аквариуме. Вы молодцы, уже столько новорожденных появилось в океанариуме со дня открытия», — пишет @galy_lomonosova.

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