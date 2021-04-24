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В Приморье предложили ограничить продажу алкоголя, ФАН выяснил подробности

Общество
В Приморье предложили ограничить продажу алкоголя, ФАН выяснил подробности
pixabay.com  / 

Владивосток, 24 апреля. Специалисты министерства торговли и промышленности Приморского края в местный законопроект хотят внести ужесточающие правки. Предлагается, что алкогольные напитки будут продавать только лицам старше 21 года, а не 18 лет, как сейчас. Еще рассматривают сдвинуть на час время начала продажи – с 9:00 на 10:00. Также хотят запретить реализацию алкоголя в некоторые праздники. Эти поправки еще не приняты и даже не переданы на рассмотрение в краевой парламент. До 17 мая будет продолжаться публичное обсуждение, и жители Приморья могут высказать свое мнение о законопроекте.

Депутаты посчитали, что нормы законодательства, которые существуют сейчас в крае, недостаточны. И ссылаются на опыт других регионов России. Так, в Ленинградской области существенно ограничена продажа алкоголя в жилых домах, а в Хабаровском крае нельзя торговать спиртным в Международный день защиты детей, День молодежи и День знаний.

«Неокрепшая психика воспринимает подобные действия взрослых как нормальное поведение человека, а детская привычка к копированию поведения взрослых людей быстро делает их нормой детского поведения. Поэтому для соблюдения общественной нравственности и сохранения здоровья молодого поколения не менее, если не более важным представляется законодательный запрет на совершение подобных публичных действий не только со стороны несовершеннолетних, но и со стороны взрослых людей», — пишут авторы законопроекта.

Авторы поправок отмечают, что праздники обычно заканчиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обратившихся за медицинской помощью. При этом краевая система здравоохранения в 2020 году и без того испытала повышенную нагрузку из-за пандемии коронавируса.

Еще предполагается, что не смогут продавать спиртное кафе с залом обслуживания менее 30 квадратных метров и магазины, вход в которые расположен со стороны подъездов или детских площадок. Если поправки пройдут, права продавать алкоголь лишатся те розничные предприятия, уставный капитал которых не достигает 100 тысяч рублей. По мнению авторов законопроекта, эти меры будут призваны обеспечить общественный порядок, а также защитят права людей на тишину, отдых и порядков в местах их проживания.

Публичное обсуждение этих поправок продолжится до 17 мая. Любой неравнодушный к этому вопросу приморец может оставить свое мнение о законопроекте по ссылке.

Ранее ФАН сообщал, что Минпромторг России рассмотрит запрет на продажу алкоголя и сигарет лицам с детьми.

приморье новые правила владивосток законопроект продажа алкоголя
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