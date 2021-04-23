Приморье готовится к проведению Восточного экономического форума

Владивосток, 23 апреля. Восточный экономический форум состоится со 2 по 4 сентября 2021 года. Приехав во Владивосток, участники должны будут сдать два ПЦР-теста и ещё один перед отъездом. Кроме того, возможность сдать экспресс-тест на COVID-19 будет обеспечена на площадке форума.

Принимать гостей и участников ВЭФ планируют 30 гостиниц Владивостока и Артема. Кроме того, рассматривается возможность расселения гостей в новых отелях Novotel Владивосток и Ocura Владивосток.

Решение об очном формате форума было принято на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ в 2021 году.

«VI Восточный экономический форум в этом году пройдет в очном формате, мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня. Сохранение традиционного формата ВЭФ как коммуникационной площадки особенно важно, в том числе в качестве мер поддержки дальневосточного бизнеса. Отмечу, что все мероприятия форума также, как и раньше, будут транслироваться в сети Интернет через официальный сайт форума. Кроме того, в этом году мы планируем организовать за рубежом отдельные студии ВЭФ, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ДФО /

В рамках подготовки к ВЭФ ведется работа по формированию деловой программы ВЭФ, проект архитектуры которой будет представлен до конца мая.

«Мы предлагаем сделать фокус обсуждения на аспекте траектории выхода из кризиса. Причем взять на этот раз максимально широкий диапазон, говоря не только про Дальний Восток, но и в целом про новую архитектуру мира. Мы предлагаем рассмотреть в рамках будущего форума проблемные темы, связанные с сохранением здоровья, с кризисом в экономической и финансовой сферах, а также различные аспекты международных отношений», — считает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул особую значимость проведения Восточного экономического форума в очном формате. По его словам, ВЭФ ежегодно помогал осуществлять работу по привлечению инвестиций, разработке преференциальных режимов, созданию максимально привлекательных условий для ведения бизнеса на Дальнем Востоке. В том числе благодаря мероприятию сегодня в макрорегионе реализуется 2 617 инвестиционных проектов, в экономику фактически вложено 1,7 триллиона рублей инвестиций, создано более 70 тысяч рабочих мест. В 2020 году количество заключаемых инвестсоглашений объективно снизилось.

Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ДФО /

Напомним, назначенный на сентябрь 2020 года Восточный экономический форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Тогда оргкомитет принял решение перенести мероприятие на следующий год.

Ранее ФАН сообщал, что Петербургский культурный форум также проведут в очном формате.