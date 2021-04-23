В вузах Приморья станет больше бюджетных мест

Владивосток, 23 апреля. Число бюджетных мест в вузах Приморья увеличится до 7 635. Это на 900 мест больше, чем в прошлом году. Сделать более доступным высшее образование поручил президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию в среду, 21 апреля.

Глава государства отметил, что около 60% выпускников школ в этом году смогут поступить на бюджетные места в вузах. Столь широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, нет практически ни в одной стране мира.

«В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70% из них отдадим именно в регионы Российской Федерации, где нужны выпускники», — отметил Владимир Путин.

Как уточнили в краевом министерстве образования, Приморье активно включено в эту работу, с каждым годом школьники региона получают все больше возможностей для бесплатного высшего образования. Наибольшее количество бюджетных мест выделено по направлениям: «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» — 744, «Информатика и вычислительная техника» — 586, «Клиническая медицина» — 498, «Экономика и управление» — 481, «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» — 419, «Образование и педагогические науки» — 327.

«Все выпускники получат востребованные и актуальные на современном рынке труда специальности», — сообщили в министерстве образования Приморского края.