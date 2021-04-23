«Грабили свою же мать»: в Приморье завели уголовное дело на сыновей вдовы ветерана

Владивосток, 23 апреля. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело против двух сыновей вдовы участника Великой Отечественной Войны, которые не обеспечили уход за своей беспомощной матерью и похищали ее пенсию и социальные выплаты.

«По версии следствия, вдова участника Великой Отечественной Войны — 89-летняя пенсионерка проживала совместно с двумя совершеннолетними сыновьями в антисанитарных и опасных для ее жизни условиях. В силу возраста, наличия инвалидности и заболеваний женщина не могла самостоятельно передвигаться, разговаривать, обеспечивать свои естественные потребности, в том числе в питании, осуществлять уход за собой и обратиться за медицинской помощью, то есть находилась в беспомощном состоянии и нуждалась в постоянном уходе и наблюдении», — сообщает полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ.

Накануне председатель правительства Приморского края Вера Щербина поручила оказать помощь вдове ветерана ВОВ в Надеждинском районе. Поводом к этому стало опубликованное в соцсетях видео, на котором рассказывают о ненадлежащих условиях проживания в селе Прохладное Надеждинского района вдовы ветерана ВОВ.

Решается вопрос о заключении мужчин под стражу, вдова ветерана сейчас находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура начала проверку всех обстоятельств по этому случаю. В итоге выяснилось, что 89-летнюю женщину, которая была не в состоянии позаботиться о себе и жила в ужасающих условиях, обкрадывали и эксплуатировали ее безработные сыновья 1960 и 1962 года рождения, которые присвоили, как минимум, 380 тысяч рублей.