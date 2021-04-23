Приморье продолжает гореть, особый противопожарный режим ввели на всей территории

Владивосток, 23 апреля. Особый противопожарный режим действовал в 20 муниципальных образованиях Приморья. А с 21 апреля он введен также на территории Арсеньевского, Дальнереченского, Лесозаводского и Спасского городских округов, Анучинского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кировского, Красноармейского, Пожарского, Спасского, Черниговского и Яковлевского районов.

Масштабные пожары зафиксированы недалеко от Владивостока — в районе Тавричанки и Соловей-Ключа.

«За прошедшие сутки ликвидировано 276 пожаров и возгораний в 22 муниципальных образованиях края. Из них 238 — это палы сухой травы и горение мусора», — рассказал корреспонденту ФАН Игорь Сарана, заместитель начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Федеральное агентство новостей /

«Данные возгорания ликвидируются незамедлительно. Переходящих палов сухой растительности, а также лесных пожаров, тушения более суток не допущено», — пояснила корреспонденту ФАН Татьяна Малахова, зам. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ по Надеждинскому району.

Главам муниципальных образований, в которых объявлен особый противопожарный режим, рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности. В период действия режима запрещено пребывание людей в лесах, разведение открытого огня, сжигание мусора. На землях лесного фонда и иных категорий запрещаются огнеопасные работы.

Федеральное агентство новостей /

По словам пожарных, в отдельных случаях поля загораются даже из-за брошенных водителями окурков у дорог. Но большинство палов, как правило, возникает из-за умышленных поджогов людьми.

«Зачастую, производя, как им кажется, какие-то отжиги, которые они контролируют, на самом деле способствуют возникновению таких вот стихийных пожаров. Которые в дальнейшем приходится огромными усилиями, с большими затратами финансовыми локализовывать и ликвидировать», — сообщил в беседе с корреспондентом ФАН Александр Златкин, министр по делам ГО и ЧС Приморского края.

Всего в регионе в этот день с природными пожарами боролись более четырехсот человек. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены большие штрафы.

Ранее ФАН сообщал, что Владивосток накрыло дымом от пожаров в Приморье и Китае.