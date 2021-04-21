Незаконный митинг в поддержку Навального провалился во Владивостоке

Владивосток, 21 апреля. Жители столицы Дальнего Востока не захотели принимать участие в несогласованном митинге в поддержку осужденного блогера Алексея Навального.

По словам очевидцев, к незаконной акции присоединилось намного меньше людей, чем было заявлено на сайте-карте ФБК (признан иноагентом в РФ). Журналисты отмечают, что на улицах дежурят сотрудники полиции, но никаких задержаний замечено не было.

Власти Приморья получили уведомление о проведении мероприятия, но отказали в связи с нарушением срока подачи заявки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.