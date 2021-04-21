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Власти Приморья отменили ряд майских мероприятий из-за коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Общество

Власти Приморья отменили ряд майских мероприятий из-за коронавируса

Владивосток, 21 апреля. Правительство Владивостока решило отменить в 2021 году публичные мероприятия, которые были намечены на первые числа мая, заявили представители местных властей.

Традиционный крестный ход на Пасху на центральной улице Владивостока, первомайская демонстрация и шествие Бессмертного полка на 9 мая в этом году не состоятся из-за ситуации с коронавирусом в регионе, передает издание «Контингент». По словам заместителя директора департамента внутренней политики правительства Приморского края Ольга Ивченко, здоровье местных жителей — это наиболее ценный ресурс.

Медики выявили в Приморье 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией за последние сутки. Полностью избавиться от недуга удалось еще 60 жителям Приморского края. Всего в регионе за время пандемии COVID-19 заболели 43 275 человек.

Военнослужащие ВС России провели репетицию торжественного парада Победы во Владивостоке. Как сообщалось ранее, десятки военных машин проехались по центральной части города.

владивосток мероприятия коронавирус
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