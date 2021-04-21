Доходы жителей Приморья увеличили бюджет края на более чем 2 млрд рублей

Владивосток, 21 апреля. Депутаты Приморья приняли корректировки в региональный бюджет на 2021 год. Общая сумма доходов увеличится на более чем 2 млрд рублей на этот год.

Председатель краевого правительства Вера Щербина заявила, что главной причиной внесения изменений в бюджет стали увеличение доходов: «налоговых доходов на 1 млрд 100 млн рублей и финансовой помощи из федерального бюджета на 971 млн рублей».

Что касается расходов, то в этому году, например, увеличилось финансирование на сферу ЖКХ (на 448 млн рублей). Эти средства пойдут на строительства жилья и субсидии на приобретение топлива.

Увеличат бюджет и власти Югры. На благоустройство общественных пространств выделено на 811 млн рублей больше, чем было запланировано.