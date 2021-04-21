СКР проверяет приморскую школу, где избили ребенка

Владивосток, 21 апреля. Трое подростков из Владивостока избили сверстника в школе и сломали ему скулу. Следственный комитет Приморского края инициировал проверку по признакам халатности.

Ранее стало известно, что семиклассник оказался в больнице после избиения. Причиной стала его ссора с одноклассницей. Правоохранители привлекли к ответственности мать 16-летнего зачинщика драки. Также известно, что одним из нападавших был 15-летний подросток, находящийся на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

«По факту причинения вреда здоровью школьника следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», – отмечается в сообщении.

Инцидент, по предварительным данным, произошел 14 апреля. Все дети учатся в одной школе.

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