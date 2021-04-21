Владивосток накрыло дымом от пожаров в Приморье и Китае

Владивосток, 21 апреля. Ощутимый запах гари и дыма в воздухе заметили жители Владивостока.

Эксперты Примгидромета объяснили, что это вызвано природными пожарами в Приморье и в приграничных районах Китая. Аналогичная ситуация выявлена и под Хабаровском.

«Специалисты лесоохраны утром докладывали, что в крае по данным на утро зафиксировано 146 термоточек, ближайшие пожары — в Надеждинском районе, в Барабаше, они совсем близко от города, через залив. Владивосток затянуло дымом, ощущается запах гари, ветер сейчас слабый в городе, ничего не выдувается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты МЧС отмечают, что сообщений об опасности перехода огня на жилые объекты пока не поступало. Каждый день ведется мониторинг обстановки. Термоточки обычно получается ликвидировать в течение суток, согласно информации ведомства.

«Стоит отметить, что граждане, став свидетелями пожаров, не всегда сообщают о них специалистам по телефону, предпочитая просто выложить в соцсети видео, что замедляет реагирование служб», — отметили в МЧС.

Улучшение прогнозируется уже к четвергу. Усилится ветер, а на город опустится прохладная погода. Поднимется влажность, может опуститься туман. Специалисты советуют россиянам с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также с хроническими заболеваниями быть осторожными, не открывать окна, а на улице носить маску.

Недавно стало известно, что мировой выпуск авто снизится на 1,6 млн единиц из-за пожара на заводе в Японии. Восстановление Renesas Electronics займет около четырех-пяти ближайших месяцев.