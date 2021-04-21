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Кожемяко будет присутствовать на церемонии послания президента Федеральному Собранию
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Политика

Кожемяко будет присутствовать на церемонии послания президента Федеральному Собранию

Владивосток, 21 апреля. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко примет участие в церемонии оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию.

В ходе обращения с посланием к парламенту глава государства обозначает основные направления развития страны, ставит Правительству РФ соответствующие задачи и озвучивает предложения по законотворческой работе для Федерального Собрания.

Оглашение послания начнется 21 апреля в 12:00 по московскому времени. С учетом соблюдения всех мер санитарной безопасности в этом году в мероприятии примут участие сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Верховного и Конституционного судов, председатели региональных заксобраний, губернаторский корпус, общественные деятели и главреды крупнейших СМИ.

Ранее Кожемяко сообщил о перевыполненных на 3% показателях национального проекта. По его словам, за 2020 год он составил 41%.

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