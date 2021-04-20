Первую репетицию парада Победы провели в центре Владивостока

Владивосток, 20 апреля. Военнослужащие ВС России провели репетицию торжественного парада Победы во Владивостоке.

По имеющейся информации, по центру столицы Дальневосточного федерального округа проехали десятки боевых машин. Репетицию проводили в ночное время суток, потому что для этого необходимо полностью перекрывать движение на дорогах.

Военная техника несколько раз прошла по центральной площади города, однако пред этим экипажи машин в пешем порядке изучили маршрут движения, пишет издание «Контингент».

Отмечается, что в торжественном шествии примут участие военнослужащие из разных частей Приморья. В ходе тренировок им предстоит научиться взаимодействовать между собой на самом высоком уровне.

Жителям региона в этом году впервые покажут БМП-3. 40 таких машин недавно поступили на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что первая тренировка механизированной колонны состоялась на аэродроме Кряж в Самаре в рамках подготовки к параду Победы 9 мая.