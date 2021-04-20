Сильный ветер сорвал кровлю в школе и поликлинике в Приморье

Владивосток, 20 апреля. От сильного ветра пострадало образовательное учреждение поселка Рудный, где обучаются 190 детей. Как стало известно ФАН, порывом сорвало железную кровлю пристройки второго этажа здания школы, где расположен один учебный класс.

Остальные кабинеты находятся в основном здании – оно не повреждено. Детей временно перевели на дистанционное обучение, а доступ людей в школу ограничили.

Прокуратура Приморского края /

Также порывом ветра сорвало часть шиферной кровли в правом крыле двухэтажного здания медицинского учреждения Дальнегорска, где расположены кабинеты врачей-педиатров. На время ремонтных работ персонал перевели в неповрежденную часть здания, так что здесь продолжают принимать пациентов.

Прокуратура Приморского края /

Никто не пострадал, а на местах побывали прокуроры, которые организовали проверку.

«Прокуроры проверят исполнение законодательства, регламентирующего безопасность пребывания в дошкольном образовательном и медицинском учреждениях, в ходе которой в том числе будет дана оценка деятельности уполномоченных должностных лиц по надлежащему содержанию муниципального имущества. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее ФАН сообщал, что в Усть-Большерецком муниципальном районе Камчатки была сорвана кровля детского сада «Березка» в результате порывов ураганного ветра.