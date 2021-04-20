«Устроим сегодня треш»: видео уцелевшей пассажирки утонувшего Lexus перед трагедией

Владивосток, 20 апреля. В социальных сетях появилось видео из салона Lexus, снятое перед тем, как внедорожник с шестью людьми упал с моста в реку Арсеньевка. Ролик выложен в аккаунте девушки, которая утверждает, что она – одна из тех, кто сумел выбраться из машины через разбитое окно. На записи видно, что алкоголь некоторые участники планируемой вечеринки начали употреблять уже в машине. Также блогер поделилась «историей» о приготовлениях к поездке – вместе с подругами она собиралась «устроить треш».

Видео веселья в салоне внедорожника, снятое незадолго до трагедии под Нововарваровкой, опубликовала на личной странице в Instagram жительница Приморья. Она разместила у себя в «историях» как минимум два ролика, предшествовавших тому моменту, когда Lexus 570 ушёл под воду реки Арсеньевка. Позже девушка удалила видео. Один из последних постов – надпись на чёрном фоне: «Я жива!!! Я смогла выбраться из машины через разбитое окно».

На кадрах, которые с момента первой публикации уже успели разлететься по соцсетям, видно, что направлявшаяся на базу отдыха компания весело проводила время в дороге. Под громко играющую песню Моргенштерна водитель открыл бутылку шампанского, после чего передал её пассажиркам. Отметим, что во время видеозаписи сам мужчина за рулём алкоголь не употреблял.