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«Устроим сегодня треш»: видео уцелевшей пассажирки утонувшего Lexus перед трагедией
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Происшествия

«Устроим сегодня треш»: видео уцелевшей пассажирки утонувшего Lexus перед трагедией

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 14:27

Владивосток, 20 апреля. В социальных сетях появилось видео из салона Lexus, снятое перед тем, как внедорожник с шестью людьми упал с моста в реку Арсеньевка. Ролик выложен в аккаунте девушки, которая утверждает, что она – одна из тех, кто сумел выбраться из машины через разбитое окно. На записи видно, что алкоголь некоторые участники планируемой вечеринки начали употреблять уже в машине. Также блогер поделилась «историей» о приготовлениях к поездке – вместе с подругами она собиралась «устроить треш».

Видео веселья в салоне внедорожника, снятое незадолго до трагедии под Нововарваровкой, опубликовала на личной странице в Instagram жительница Приморья. Она разместила у себя в «историях» как минимум два ролика, предшествовавших тому моменту, когда Lexus 570 ушёл под воду реки Арсеньевка. Позже девушка удалила видео. Один из последних постов – надпись на чёрном фоне: «Я жива!!! Я смогла выбраться из машины через разбитое окно».

На кадрах, которые с момента первой публикации уже успели разлететься по соцсетям, видно, что направлявшаяся на базу отдыха компания весело проводила время в дороге. Под громко играющую песню Моргенштерна водитель открыл бутылку шампанского, после чего передал её пассажиркам. Отметим, что во время видеозаписи сам мужчина за рулём алкоголь не употреблял.

Напомним, автомобиль Lexus 570 упал в воду при движении по мосту через реку Арсеньевка в районе села Нововарваровка минувшей ночью. Три девушки успели выбраться через разбитое окно, а мужчина-водитель и ещё две пассажирки утонули вместе с авто. Деревянный мост, по которому двигалась машина, был самовольно возведён для подъезда к местному крестьянско-фермерскому хозяйству и расположенным здесь же домикам для отдыха. Переправа частично обрушилась в воду, проезд по ней закрыт. Место на дне реки, где находится утонувший автомобиль, водолазы отыскать сумели, но проникнуть внутрь пока не позволило сильное течение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

 

мост приморье машина река присшествия
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