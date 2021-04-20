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В жилом доме во Владивостоке взорвалась индукционная плита
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Происшествия

В жилом доме во Владивостоке взорвалась индукционная плита

Владивосток, 20 апреля. Взрыв выбил стекла с оконными рамами и повредил внутреннюю перегородку в помещении.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, индукционная плита взорвалась в одной из квартир дома №74 по улице Снеговой.

«В результате происшествия повреждена внутренняя перегородка в жилом помещении. Повреждений капитальных стен нет, угроза разрушения отсутствует. Пострадавших нет. Причину взрыва индукционной плиты будут устанавливать специалисты МЧС», – прокомментировали происшествие в мэрии.

Очевидцы, находившиеся на улице после инцидента, успели заснять лежавшие на придомовой территории разбитые стекла и оконные рамы. По всей видимости, их выбило взрывной волной. Как стало известно, в момент взрыва в помещении никого не было.

Напомним, во Владивостоке в новом жилом комплексе на Нейбута произошел страшный пожар во время которого погибли двое детей. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв индукционной панели в соседней квартире. Малыши попросту отравились угарным газом.

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