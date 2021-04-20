«Большое авто для большой любви»: в Приморье сняли свадьбу дальнобойщиков

Владивосток, 20 апреля. Очевидцы запечатлели возле уссурийского ЗАГСа украшенный к свадьбе желтый большегруз. Украшенная фура ожидала молодоженов прямо у ЗАГСа на Пушкина, 72а.

Фото и видео моментально разошлись по местным Instagram-пабликам.

Pr Scr instagram.com / @mark2_che /

Приморцы оценили креативность молодоженов и пожелали им счастья в комментариях к посту на странице @mark2_che в Instagram:

«Счастья молодым! Рада была украсить такую шикарную машину! Прекрасная пара! Веселая, красивая и любящая друг друга! Пронесите ваши чувства сквозь года счастливой совместной жизни! Ваша машинка просто солнце!» — делится впечатлениями подписчик @nataha.milaxa.

«А еще можно БТР украсить в цветочки», — пишет @nalekseevna0804.

«Молодцы! Необычно, красиво. Совет, да любовь!» — комментирует @bakanevairina.

«О, мы их тоже видели, не удержалась, тоже сняла на телефон. Молодцы, красавчики», — рассказывает @alena_mehtieva_nails.

К счастью, эта свадьба в Уссурийске обошлась без драки. Чего не скажешь о недавнем инциденте в Петербурге. Там свадьба закончилась приездом полиции и скорой помощи.