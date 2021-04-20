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После падения в реку автомобиля в Приморье возбудили уголовное дело
Следственный комитет России по Приморскому краю  / 
Происшествия

После падения в реку автомобиля в Приморье возбудили уголовное дело

Владивосток, 20 апреля. Уголовное дело по факту гибели трех человек при падении автомобиля с моста в районе села Нововарваровка возбудил Следственный комитет. 18 апреля вечером машина, в которой находились шесть человек, выехала на мост через реку Арсеньевка. В итоге авто рухнуло в воду, а сам мост разрушился. Трем девушкам удалось выбраться, еще две жительницы Владивостока и мужчина-водитель остались в салоне и ушли на дно.

«По версии следствия, водитель автомобиля по неосторожности, рассчитывая проехать на другой берег реки Арсеньевка, выехал с проселочной дороги на деревянный мост, установленный через реку в районе села Нововарваровка Анучинского района. Двигаясь по мосту, водитель не справился с управлением транспортного средства. В результате чего совершил опрокидывание автомобиля в воду. Вследствие этого три человека, находящиеся в автомобиле, утонули», — сообщила полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ.

Как сообщают в ведомстве, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

«Мы прошлись магнитом под мостом, он отреагировал. Мы полагаем, что там находится машина. Вода мутная, поэтому водолазы не могут ее увидеть. Да и течение здесь неслабое. Сегодня прибудет техника, с которой мы сможем поднять авто со дна реки», — рассказал Александр Пак, начальник поисково-спасательного отряда краевой поисково-спасательной службы.

Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас задача спасателей – найти тела всех погибших.

Пресс-служба прокуратуры Приморья ранее сообщала, что машина упала в реку из-за того, что под ней обрушился мост, который возвели самовольно, для доступа к земельному участку крестьянско-фермерского хозяйства. После обрушения ведомство начало проверку.

следственный комитет приморье происшествия
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