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«Народный контроль»: новые общественные наблюдатели мониторят нацпроекты в Приморье
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«Народный контроль»: новые общественные наблюдатели мониторят нацпроекты в Приморье
 /  Правительство Приморского края
Общество

«Народный контроль»: новые общественные наблюдатели мониторят нацпроекты в Приморье

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 07:24

Владивосток, 20 апреля. Одними из первых, кто побывал на «своих» объектах, стали «народные контролеры» Арсеньева.

Как отметили в администрации города, вместе с представителями властей общественные наблюдатели провели мониторинг благоустройства парка «Аскольд» по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Стартовал первый этап работ. Проект рассчитан на ступенчатую реализацию в течение нескольких лет. В этом году запланированы планировка парковой зоны и устройство ливневой канализации», – рассказали в администрации Арсеньева.

На данный момент проведены обследование зеленых насаждений, санитарная вырезка ветхих, сломанных деревьев и попадающих в зону проведения земляных работ. Сейчас подрядчик уже приступает к следующему этапу – открыт ордер на раскорчевку пней и работы по планированию и устройству дренажной системы для отвода воды и осушения парковой зоны.

«Работы выполняются в соответствии с графиком. После реализации проекта горожане получат еще одну современную благоустроенную зону отдыха», – делятся наблюдатели.

Менее чем через неделю, 26 апреля, на платформе 25.gorodsreda.ru стартует всероссийское голосование за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2022 году. Так, в Арсеньеве можно будет выбрать из двух зон отдыха – это сквер-детский городок «Радость» или сквер имени Абиденко.

Ранее сообщалось, что национальные проекты простимулируют экономический рост в России после 2022 года.

приморье арсеньев нацпроекты общественные наблюдатели
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