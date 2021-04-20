Центр «Мой Бизнес» Приморья вырвался в лидеры федерального рейтинга

Владивосток, 20 апреля. Сводный рейтинг сформирован по 12 направлениям. В трех из них приморский центр «Мой бизнес» оказался в лидирующих группах, куда вошли первые 10 регионов по результативности в том или ином направлении. У приморского центра поддержки малого и среднего предпринимательства – 8 место по направлению «Лучшая антикризисная поддержка», 2 место по направлению «Лучшая микрофинансовая поддержка» и 3 место по направлению «Лучшая гарантийная поддержка», рассказали ФАН в минэкономразвития Приморья.

«Мы нацелены на создание максимально комфортных условий для создания и ведения бизнеса в Приморском крае. В течение 2020 года команда министерства экономического развития и организаций поддержки предпринимательства совместно с представителями бизнеса вела активную работу по снижению налоговых ставок, упрощению условий для работы субъектов МСП. Считаю, что Микрокредитная компания и Гарантийный фонд получили заслуженную оценку. У бизнеса хорошо зарекомендовал себя и Региональный центр инжиниринга, его поддержкой воспользовались 83 предприятия края. Но на этом работа не останавливается, совместно с Федеральным фондом развития промышленности мы планируем начать предоставление долгосрочных кредитов промышленным предприятиям по льготным условиям», – отметила министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Рейтинг центров «Мой бизнес» по итогам 2020 года, сформированный Министерством экономического развития РФ, подтверждает выводы уполномоченного по правам предпринимателей в Приморском крае, представленные в ежегодном докладе. Две трети опрошенных аппаратом уполномоченного предпринимателей заявили, что знакомы или пользовались услугами центра «Мой бизнес», а гарантийную поддержку в регионе традиционно отмечают одним из лучших видов государственной поддержки.

«Напомню, что по рейтингу Бориса Титова, Приморский край вошел в десятку субъектов РФ по наиболее широкой антикризисной поддержке, что подтвердило Министерство экономики РФ. Считаю, что Приморский край заслуженно вошел в группу А по обозначенным показателям. Безусловно, этому способствовала слаженная совместная оперативная работа Правительства края, депутатов Законодательного Собрания, бизнес-омбудсмена и предпринимательских объединений, направленная на поддержку приморских предпринимателей в период ограничений. А личное участие губернатора края позволяло ускорить принятие важных для сохранения бизнеса и рабочих мест решений», – считает приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина.

Заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков подчеркнул, что ключевым фактором улучшения делового климата в регионе является вовлечение самих предпринимателей в разработку новых мер поддержки МСП.

«Результаты рейтинга – это, прежде всего, заслуга команды, в которой работают высокомотивированные люди, которые непрерывно обучаются и применяют в работе лучшие практики. Несмотря на сложности, которые возникли из-за пандемии коронавируса, Приморский край своевременно и максимально широко оказал поддержку малому и среднему бизнесу. Это удалось сделать, в том числе, благодаря открытому диалогу между бизнесом и властью. Немаловажным является тот факт, что представители бизнес-объединений участвуют в наблюдательных советах этих институтов поддержки, и все ключевые решения принимаются голосованием с их непосредственным участием. Предприниматели, исходя из собственного опыта, могут подсказать, что сделать, чтобы вести бизнес в Приморском крае стало еще лучше, комфортнее и эффективнее», – обозначил зампред.

Приморский край занял седьмую строчку в рейтинге регионов России по вовлеченности населения в малый бизнес. Кроме того, работа приморского центра «Мой бизнес» была высоко оценена на Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, состоявшейся в Калининградской области. Команда Центра получила награды в трех номинациях Первой национальной премии центров «Мой бизнес».

Ранее ФАН писал о свердловском антикризисном фонде по поддержке бизнеса, который был назван лучшим в стране.