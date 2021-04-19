«Недолго музыка играла»: в Приморье вандалы сбросили пианино со скалы в море

Владивосток, 19 апреля. Вслед за Владивостоком, где установили уже второе пианино на краю сопки, музыкальный инструмент появился и в Находке. За удачными кадрами к новой достопримечательности у моря стали выстраивается очереди. Однако оно не простояло и суток, как его разгромили и скинули вниз со скалы неизвестные.

Pr Scr instagram.com / @newsnhk /

В местные Instagram-паблики тут же посыпались комментарии от недоумевающих жителей Находки:

Pr Scr instagram.com / @newsnhk /

«Так обидно, вчера прямо народ толпой ходил к нему. Там такие фото классные», — пишет подписчик @bastina_nata.

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«Можно только посочувствовать тому человеку, кто это сделал, ведь он живет с этим злом внутри себя,такие заканчивают плохо… Вот поэтому важно доносить до молодежи добрые посылы, воспитывать их примером, в надежде, что они поймут элементарные вещи!», — делится своим мнением подписчик @aleksandrakhansha.

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«А это пианино было хорошо закреплено? Не могло его ветром сдуть? Ветер был порывами около 20м/с, на этом мысу, возможно и больше», — считает подписчик @solnce200881.

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Пианино стояло на популярном туристическом маршруте «Тропа Осьминога», который пролегает от пляжа Рица до бухты Отрада. Расположить музыкальный инструмент именно здесь предложил местный инициатор проекта по пропаганде ЗОЖ Сергей Нагин. Но история на этом не заканчивается.

Местные жители расстроились, когда пианино скинули, но неравнодушный гражданин сегодня же исправил ситуацию – поднял музыкальный инструмент. Об этом позже сообщили на станице в Instagram @newsnhk:

Напомним, осенью похожее пианино появилось на острове Русский во Владивостоке. Моментально площадка стала новой достопримечательностью и к Великокняжеской батареи потянулись толпы туристов. Музыкальный инструмент пережил «ледяной апокалипсис» и зиму, но не выдержал нападки вандалов. На радость туристам и фотографам сотрудники федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость» буквально на следующий день установили новое пианино взамен поломанного.