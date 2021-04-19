«В ветхом домишке без коммунальных благ»: в Приморье выживает вдова ветерана ВОВ

Владивосток, 19 апреля. О пожилой жительнице села Прохладное в Приморье стало известно благодаря местным соцсетям. Видео с бабушкой, лежащей на стареньком диване в обшарпанной комнате, облетело интернет.

Снявший видео просит власти поместить 89-летнюю пенсионерку в социальное учреждение.

Pr Scr instagram.com / @_navigator_dv /

А подписчики Instagram-паблика делятся своим мнениям:

«Господи, бедные старики наши, доживают свой век… В ужасе…», — делится подписчик @lubimka83_.

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«Весь ужас на видео или фото передать не возможно, условия ужасные, дети ее бьются с оформлением земли рядом с домом, а глава кому надо за месяц все оформляет, а вдове ветерана войны 2 года обещает, в понедельник пригласим прокурора пусть проедет и посмотрит, что за условия проживания», — пишет в комментариях подписчик @ivanovivan556321.

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«Такое не укладывается в голове. Страшно представить, что вы боитесь нам показать. Как помочь? Чем?», — комментирует подписчик @alina.baibako.

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Размещенное в Сети видео привлекло внимание прокуратуры и Следственного комитета Приморья.

«Прокуратура Надеждинского района уже организовала проверку после размещения в социальных сетях видео о ненадлежащих условиях проживания вдовы ветерана Великой Отечественной войны. По ее результатам будет дана оценка работе уполномоченных служб, соблюдению прав вдовы, а также исполнению обязанностей по уходу и содержанию за престарелой женщиной. В ближайшее время планируется посетить пенсионерку», — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Приморского края Виолетта Дорожкина.

Как уверяет автор ролика, вместе с пенсионеркой живут ее сыновья. По словам соседей, мужчины сами уже в возрасте, к тому же любители выпить, один из них инвалид. Так что позаботиться о старенькой маме просто некому.

Pr Scr instagram.com / @_navigator_dv /

Чиновникам, допустившим такую ситуацию, грозит штраф до 120 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы или арест на срок до трёх месяцев.

Ранее Следственный комитет РФ предложил предоставлять регистрацию детям-сиротам в администрациях муниципальных образований до выделения им жилья.