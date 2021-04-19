Подростка избили возле школы во Владивостоке после ссоры с одноклассницей

Владивосток, 19 апреля. Правоохранительные органы разбираются в инциденте с учеником седьмого класса. Юный житель города пострадал от рук подростков и попал в больницу.

Стражи порядка установили, что потерпевший поссорился на уроке с одноклассницей. Девочка пожаловалась на обидчика ученикам постарше. Несколько подростков стали ждать семиклассника возле школы, а когда увидели, то набросились на него.

Правоохранители приняли решение назначить судебно-медицинскую экспертизу. Все участники драки установлены. В числе нападавших был 15-летний подросток, состоящий на учете в ПДН. Мать 16-летнего юноши, который спровоцировал избиение, попала под административную статью.

В Ленинградской области в состоянии комы находится 17-летняя девушка. На несовершеннолетнюю напал маляр в ходе ссоры, сообщал ФАН.