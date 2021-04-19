Встретили как героев: сборная России по фигурному катанию вернулась из Японии

Владивосток, 19 апреля. Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева. Этих и других российских фигуристов сегодня встречали из Японии как настоящих героев. Наша сборная заняла первое место в командном чемпионате мира по фигурному катанию. Домой в Москву спортсмены возвращались через Владивосток, где в аэропорту их ждали более сотни поклонников.

Федеральное агентство новостей /

«Мы рады, что отстояли право послушать наш гимн на награждении, были переполнены эмоциями, пели и сорвали голоса. Рады, что подарили нашим болельщикам такие же эмоции», — сообщил фигурист Никита Кацалапов в аэропорту.

В аэропорту Владивостока победителей ждали юные фигуристы Приморья, которые на этих выходных выступали на первенстве края, их тренеры, родители и просто почитатели таланта российских спортсменов. Все они расположились в главном зале, и когда чемпионы мира появились, раздались бурные аплодисменты. Из Осаки прибыло 23 человека. Это спортсмены, тренеры, врачи, администраторы, представители федерации, судьи и другие специалисты. Но главное внимание собравшихся было приковано к фигуристам.

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Дети ждали своих кумиров с цветами, плакатами и подарками. Многие нарисовали рисунки, кто-то распечатал фотографии для автографов.

«Мы испытываем гордость за наших спортсменов, хотелось поздравить, увидеться с ними. Для маленьких детей это большая мотивация, чтобы после этого общения они стремились к таким же большим победам», — сообщила тренер школы фигурного катания Александра Кудельская.

Наибольшим вниманием со стороны детей во время встречи пользовались Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

Федеральное агентство новостей /

«Обычно болею за Туктамышеву и Щербакову. В этот раз они выступали вместе, конкурировали, поэтому больше переживала за Елизавету. Она столько сил отдала фигурному катанию и не сдается – это здорово. Мне эта встреча придала больше уверенности, уменьшила страх, буду теперь меньше волноваться перед соревнованиями», — делится 12-летняя фигуристка Кира Щетинина.

До нынешнего года фигуристы не могли покорить планету фигурного катания командой. Но этой весной российская сборная смогла забрать этот трофей. За лучшее выступление в каждой дисциплине присуждалось 12 баллов. Наши фигуристы установили рекорд этих соревнований — 25 очков. Отрыв от ближайших преследователей американцев составил 15 очков.

«Сборная команда России по фигурному катанию прилетела во Владивосток, мы и провожали наших спортсменов на чемпионат мира, а сейчас встречаем их. Я думаю, это хорошая традиция должна быть перед Олимпийскими играми в Пекине», — рассказал министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Это хороший задел, чтобы в следующем году на Олимпиаде наши спортсмены показали высокие спортивные результаты. У сборной во Владивостоке пересадка. Фигуристы даже не покидают здания аэропорта. У команды считанные минуты перед следующим рейсом. И почти всё это время юные спортсмены не отпускают героев.

Тем временем, японские СМИ признали полное превосходство российского фигурного катания и назвали российскую школу фигурного катания самой сильной в мире.