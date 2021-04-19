В Приморье начали ремонтировать краевые дороги



Подрядчики уже приступили к ремонту участков дорог регионального значения в Приморском крае по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Сейчас ремонт идет на дорогах Шкотово — Партизанск, Шкотово — Ивановка — Реттиховка, Суражевка — Кролевец.

В частности, большой объем земляных работ предстоит на дороге к Суражевке, здесь требуется капитальная замена «уставшего» грунта. Однако самым сложным участком из-за интенсивности движения дорожники называют трассу Шкотово — Партизанск.

«К работам по нацпроекту компания подготовилась основательно — закуплено 150 тыс. тонн щебня, 6 тыс. тонн битума, парк техники пополнился четырьмя самосвалами, двумя катками, топливозаправщиком и экскаватором. Продолжается набор специалистов различных строительных специальностей — сварщиков, водителей, электриков, монтажников», — рассказывает главный инженер АО «СпецСУ» Иван Зайченко.

Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в крае четвертый год. За это время капитально отремонтировали почти 400 км дорог. Планируется, что общая протяженность участков дорог, которые будут сделаны в 2021 году, составит 98,1 км — на 13 км больше, чем в 2020 году.

Начиная с 2022 года в рамках нацпроекта в Приморье начнется реконструкция аварийных и предаварийных мостов, а с 2023 года – строительство путепроводов на региональных и местных дорогах. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктор Свяченовский.