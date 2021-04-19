«Держат в страхе весь класс»: в приморской школе разгорается жуткий скандал

Владивосток, 19 апреля. Жительница города рассказала о ситуации, с которой столкнулись ученики 7-го класса в школе №73 г. Владивостока.

Так, в класс пришли две новые ученицы, которые стали устраивать террор над своими одноклассниками.

Pr Scr instagram.com / @vdk_news /

Читатели поражаются ситуации в комментариях местного Instagram паблика, где был опубликован душещипательный пост:

Pr Scr instagram.com / @vdk_news /

Pr Scr instagram.com / @vdk_news /

Pr Scr instagram.com / @vdk_news /

Pr Scr instagram.com / @vdk_news /

Автор поста уточняет, что недавно школьника 7-го класса избили старшеклассники по просьбе этих одноклассниц. При этом она отмечает, что никакой реакции со стороны администрации школы нет, а директор пытается не допустить огласки этому случаю.

В марте этого года в Сахалинской области произошла драка с участием семиклассника. Тогда школьник получил ножевое ранение.