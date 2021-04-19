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Полный вперед: Навигацию маломерных судов открыли в Приморье
Федеральное агентство новостей  / 
Общество

Полный вперед: Навигацию маломерных судов открыли в Приморье

Открывается навигация маломерных судов. К этому событию готовится частный флот - от резиновых лодок до яхт.

Владивосток, 19 апреля. Открытие навигации маломерных судов в Приморье было анонсировано уже на эти выходные. В прошлом году из-за коронавируса ее открыли лишь 16 мая. По словам местных морских волков, ранний выход в море, в первую очередь, праздник для владельцев небольших лодок.

«Для них это радостно. Тем более сейчас ловится уже минтай, камбала на подходе. Они выходят не далеко от берега. А для больших катеров, еще рановато. Надо успеть все подготовить для безопасного мореплавания и выхода в море», — поделился с корреспондентом ФАН капитан маломерного судна Олег Горбунов. 

Организаторам морских прогулок придется учесть коронавирусные ограничения. Запрещены экскурсии, коммерческие прогулочные и другие массовые мероприятия с использованием маломерных судов. 

Полный вперед: Навигацию маломерных судов открыли в Приморье
Федеральное агентство новостей  / 

«Выход на акваторию разрешен маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование», — рассказали в региональном министерстве по делам ГОЧС.

Специалисты напомнили, что перед выходом в море необходимо проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту.

приморье владивосток море навигация катера маломерные суда
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