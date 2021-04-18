Огромный воздушный шар запутался в кронах деревьев в Приморье

Уссурийск, 18 апреля. Жители Уссурийска стали свидетелями, как чье-то романтическое путешествие на воздушном шаре из-за ветреной погоды закончилось в ветках деревьев.

Видео с запутавшимся в ветвях воздушным шаром появилось в одном из пабликов города «Вконтакте», сообщает «Вести:Приморье».

Местные жители активно откомментировали событие, рассказав, что воздушные шары в регионе не редкость, но по такому ветру нужно совершать подобные воздушные прогулки с большой осторожностью.

Тем более, что недавно синоптики спрогнозировали в Приморье небольшой дождь в конце недели. Региону осадки не помешают — за 13 апреля в крае было ликвидировано 20 лесных пожаров по данным RT.