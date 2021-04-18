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Жителям Приморья пообещали слабый дождь в конце недели
pixabay.com
Общество

Жителям Приморья пообещали слабый дождь в конце недели

Последний день недели в Приморье пройдет преимущественно без осадков. На востоке может быть небольшой дождь.

Владивосток, 18 апреля. Последний день недели в Приморье пройдет преимущественно без осадков. На востоке может быть небольшой дождь.

Об этом жителям рассказали в приморском Гидрометцентре. Температура воздуха ночью опустится до минусовых значений на северо-востоке региона. В других частях края ожидается от нуля до пяти градусов тепла.

Днем будет значительно теплее. Столбики термометров местами покажут 17 градусов. Из-за сильного ветра на побережье оно может чувствоваться не так сильно, как в континентальных районах.

Небо преимущественно будет облачным. На реках развивается слабое половодье, но спасатели не ждут опасных гидрологических явлений.

Жителей Ленобласти также ждет малооблачная и теплая погода. Воздух днем прогреется до тех же 17 градусов.

погода приморье синоптики
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