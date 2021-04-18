Land Cruiser на «блатных» номерах сгорел дотла после аварии во Владивостоке

Владивосток, 18 апреля. Элитный внедорожник столкнулся с автобусом во Владивостоке и загорелся.

Инцидент произошел возле дома № 23 на улице Енисейской. После удара дорогой автомобиль воспламенился и начал выгорать. Выяснилось, что водитель «крузака» выехал на «встречку», где врезался в рейсовый автобус.

Общественный транспорт остался практически невредимым, однако джип сразу же задымился и начал гореть. В результате он сгорел дотла. На задней части кузова можно разглядеть «блатной» номер с тремя девятками.

Другое ДТП произошло на трассе Казань — Оренбург. Столкнулись ВАЗ и автомобиль такси. В аварии пострадали водитель и 13-летний пассажир.