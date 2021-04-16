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В Пензе нашли обвиняемого в убийстве россиянина и изнасиловании его подруги в Таиланде
Невские Новости  /  Степан Яцко
Происшествия

В Пензе нашли обвиняемого в убийстве россиянина и изнасиловании его подруги в Таиланде

Семь лет предполагаемый преступник скрывался от правосудия. Теперь его доставят во Владивосток для дальнейшего суда.

Владивосток, 16 апреля. Семь лет предполагаемый преступник скрывался от правосудия. Теперь его доставят во Владивосток для дальнейшего суда.

Второго фигуранта дела об убийстве и изнасиловании в Таиланде нашли спустя семь лет в Пензе. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям УК РФ, предусматривающими ответственность за похищение человека, вымогательство, убийство и изнасилование. В ближайшее время обвиняемого доставят во Владивосток.

Как сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю, Алексей Слабинский и Яна Стрижеус приехали на Пхукет летом 2013 года. С 7 марта 2014 года пара перестала выходить на связь после звонка друзьям в Приморье. Молодые люди пытались занять у знакомых 100 тысяч долларов, чтобы якобы уладить неприятности с тайской полицией. Стрижеус нашли в гостинице окровавленной, без сознания и с порезами на руках. Также в материалах следствия говорилось, что девушка была изнасилована. Тело Слабинского полиция обнаружила в джунглях.

Следствие установило, что к преступлениям причастны Андрей Забелин и Александр Новичков. Забелина приговорили к 19 годам лишения свободы. Новичков скрылся от следствия, его объявили в федеральный и международный розыск. Дело в отношении мужчины выделили в отдельное производство.

Ранее ФАН сообщал, что полиция Петербурга задержала мигранта за убийство десятилетней давности. Оперативники поймали 44-летнего уроженца Грузии, который находился в федеральном розыске за убийство знакомого в декабре 2011 года.

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