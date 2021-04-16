В Пензе нашли обвиняемого в убийстве россиянина и изнасиловании его подруги в Таиланде

Владивосток, 16 апреля. Семь лет предполагаемый преступник скрывался от правосудия. Теперь его доставят во Владивосток для дальнейшего суда.

Второго фигуранта дела об убийстве и изнасиловании в Таиланде нашли спустя семь лет в Пензе. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям УК РФ, предусматривающими ответственность за похищение человека, вымогательство, убийство и изнасилование. В ближайшее время обвиняемого доставят во Владивосток.

Как сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю, Алексей Слабинский и Яна Стрижеус приехали на Пхукет летом 2013 года. С 7 марта 2014 года пара перестала выходить на связь после звонка друзьям в Приморье. Молодые люди пытались занять у знакомых 100 тысяч долларов, чтобы якобы уладить неприятности с тайской полицией. Стрижеус нашли в гостинице окровавленной, без сознания и с порезами на руках. Также в материалах следствия говорилось, что девушка была изнасилована. Тело Слабинского полиция обнаружила в джунглях.

Следствие установило, что к преступлениям причастны Андрей Забелин и Александр Новичков. Забелина приговорили к 19 годам лишения свободы. Новичков скрылся от следствия, его объявили в федеральный и международный розыск. Дело в отношении мужчины выделили в отдельное производство.

Ранее ФАН сообщал, что полиция Петербурга задержала мигранта за убийство десятилетней давности. Оперативники поймали 44-летнего уроженца Грузии, который находился в федеральном розыске за убийство знакомого в декабре 2011 года.