Три человека пострадали в ДТП с каретой скорой помощи во Владивостоке

Владивосток, 16 апреля. Авария с участием реанимобиля произошла в Приморском крае. Жертвами происшествия едва не стали три человека, сообщили в УМВД России по региону.

ДТП случилось во Владивостоке на Советской улице. Машина скорой медицинской помощи двигалась в сторону улицы Вилкова, но на перекрестке столкнулась с легковым автомобилем марки Toyota Aqua. В результате оба водителя пострадали. Различные по степени тяжести травмы также получил пассажир иномарки.

«Установлено, что 56-летний мужчина за рулем реанимационного автомобиля, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, двигался со стороны улицы Борисенко», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее после столкновения с иномаркой в больницу попал мотоциклист. Инцидент произошел в Москве на пересечении Алтуфьевского шоссе и Череповецкой улицы.