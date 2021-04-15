Приморские хирурги прооперировали беркута с перебитым крылом

Владивосток, 15 апреля. Операция по спасению жизни редкой птицы завершилась благополучно в городской клинической больнице.

Раненное картечью животное обнаружили в пригороде Арсеньева. Обследование показало, что свинец отравляет организм птицы. Понадобилось незамедлительное хирургическое вмешательство, сообщили в Центре «Амурский тигр».

Жизнь пернатого пациента спасли, но перебитое крыло срослось неправильно, и беркут не сможет вернуться в дикую природу. Его дальнейшую судьбу решит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Сейчас хищник восстанавливается в уличном вольере после успешной операции.

Неравнодушный житель Башкирии вытащил на берег пса, застрявшего на плывущей по течению льдине, сообщал ФАН.