Концепцию Smart City планируют реализовать во Владивостоке

Владивосток, 15 апреля. Промежуточный итог проекта развития «умного» городского пространства представило Генконсульство Республики Корея во Владивостоке.

Концепцию Smart City планируется внедрить в промышленном парке «Большой Камень». Финальный вариант проекта концептуального развития города в рамках программы сотрудничества K-City Network будет представлен в начале лета текущего года, сообщает сетевое издание «Контингент».

«Умный город» будет реализован в нескольких направлениях. При помощи системы Smart City можно будет управлять промышленным комплексом и реагировать на чрезвычайные ситуации. Создание «умной» системы в парке «Большой Камень» укрепит региональную конкурентоспособность края и сделает порт одним из логистических и судостроительных центров страны, заявили представители корейской компании LH Corporation, которая планирует осуществить проект внедрения.

Власти Приморского края запланировали реализацию проекта по созданию комфортной и безопасной среды в крупных городах региона. Инвестором выступает ООО «Цифровое Приморье», внедрение современных технологий повысит качество жизни в городах.