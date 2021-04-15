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Концепцию Smart City планируют реализовать во Владивостоке

Концепцию Smart City планируют реализовать во Владивостоке

Владивосток, 15 апреля. Промежуточный итог проекта развития «умного» городского пространства представило Генконсульство Республики Корея во Владивостоке.

Концепцию Smart City планируется внедрить в промышленном парке «Большой Камень». Финальный вариант проекта концептуального развития города в рамках программы сотрудничества K-City Network будет представлен в начале лета текущего года, сообщает сетевое издание «Контингент».

«Умный город» будет реализован в нескольких направлениях. При помощи системы Smart City можно будет управлять промышленным комплексом и реагировать на чрезвычайные ситуации. Создание «умной» системы в парке «Большой Камень» укрепит региональную конкурентоспособность края и сделает порт одним из логистических и судостроительных центров страны, заявили представители корейской компании LH Corporation, которая планирует осуществить проект внедрения.

Власти Приморского края запланировали реализацию проекта по созданию комфортной и безопасной среды в крупных городах региона. Инвестором выступает ООО «Цифровое Приморье», внедрение современных технологий повысит качество жизни в городах.

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