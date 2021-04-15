Обработка кладбищ от клещей и крыс стартует во Владивостоке 23 апреля

Владивосток, 15 апреля. Мероприятия по борьбе с крысами и клещами на городских кладбищах и в парках планируется начать 23 апреля. Обработка территорий будет происходить в два этапа.

Первая стадия завершится через неделю после старта. На этот период жителям Владивостока запретят посещать обработанные места. Вторая фаза акарицидных и дератизационных мероприятий назначена на июль. Исполнителем работ, по результатам открытого электронного аукциона, стало ОАО «Центр дезинфекции в Приморском крае».

В общей сложности планируется «отчистить» от вредителей более трех миллионов квадратных метров. Бороться с ними будут в ландшафтно-парковой зоне Дальневосточного федерального университета.

Ранее россиян предупредили о пробуждении клещей. В беседе с журналистами энтомолог Вадим Марьинский перечислил места с высоким риском наткнуться на насекомых. По его словам, к ним относятся лесные опушки и хорошо прогреваемые солнцем поляны.