Губернатор Приморья рассказал о перевыполненных показателях проекта «Демография»

Владивосток, 14 апреля. Более 33 тысяч человек стали заниматься физкультурой и спортом в Приморском крае в 2020 году. Этого удалось достигнуть благодаря проекту «Демография».

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о перевыполненных на 3% показателях национального проекта. По его словам, за 2020 год он составил 41%.

Такой результат стал возможным благодаря системной и масштабной работе. В том числе, вовлечению населения в общественно-спортивное движение «Приморье за спорт», программам «Лыжи и коньки для всех», «1000 дворов».

«За два года в крае построено 150 плоскостных спортивных сооружений, 30 школ получили новое спортивное оборудование. В планах – строительство футбольного манежа и ледовой арены для керлинга во Владивостоке, регионального центра по хоккею. Также будем развивать существующие проекты, строить лыжные трассы, приобретать инвентарь, чтобы люди бесплатно занимались спортом», — пояснил глава Приморья на заседании Общественной палаты во вторник.

Правительству России предстоит проверить реализацию первого этапа концепции демографической политики Дальнего Востока и актуализировать показатели второго. Поручение дал президент РФ Владимир Путин.